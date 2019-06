Lombardia: approvato elenco dei fanghi ammissibili in agricoltura (2)

- Con questa delibera la Giunta consolida il lavoro avviato dal tavolo tematico "fanghi da depurazione" nell'ambito dell'Osservatorio per l'Economia Circolare e la Transizione Energetica, che vede la presenza degli operatori, dei gestori del servizio di depurazione e delle Università oltre a promuovere presso il Governo una revisione della normativa con l'obiettivo di aumentare la qualità dei fanghi e rendere più sistematici i controlli, anche attraverso la formazione del personale degli enti locali. Le misure stabilite dalla manovra avranno efficacia a partire da 12 mesi dalla pubblicazione sul BURL per consentire ai produttori di trovare destini alternativi ai propri rifiuti. Vengono stralciati i fanghi con i codici EER 040220 (da industria tessile), 070112 (da industria chimica di base), 070212 (da produzione gomme e plastiche), 070312 (da produzione coloranti), 070612 (da produzione saponi, cosmetici, etc...), 070712 (da industria chimica), 100121 (da centrali termiche) e 191106 (da rigenerazione oli). La valutazione dei fanghi ammissibili allo spandimento è stata fatta sulla base di un documento di lavoro della Commissione UE e al fine di evitare la possibile presenza di eventuali contaminanti non disciplinati, e quindi non ricercati e controllati, dalla normativa sullo spandimento in agricoltura dei fanghi. (com)