Speciale difesa: Mozambico, forze di sicurezza uccidono 26 miliziani islamisti in provincia di Cabo Delgado

- Le forze di sicurezza del Mozambico hanno ucciso almeno 26 militanti islamisti nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Aim", precisando che i militari hanno preso d'assalto una base dei manifestanti uccidendone 26, mentre almeno 13 militari sono rimasti feriti. Secondo un rapporto pubblicato dalla rivista indipendente "Carta de Mocambique", le forze di sicurezza hanno anche sequestrato armi, generi alimentari e medicinali nel sit-in degli oppositori. Il 5 giugno scorso lo Stato islamico ha rivendicato per la prima volta la responsabilità di un attacco a Cabo Delgado, secondo quanto riferito dal sito di monitoraggio delle attività dei gruppi terroristici “Site”. A fine maggio sospetti militanti del gruppo jihadista al Shabaab hanno inoltre ucciso almeno 15 persone nella provincia, in un attacco sferrato a bordo di un'auto. Gli assalitori hanno decapitato otto persone e dato l’auto alle fiamme, mentre altre sette sono morte in seguito alle ferite riportate. Quasi 200 persone sono andate a processo nell’ottobre scorso con l’accusa di appartenere ad al Shabaab (da non confondere con l'omonimo gruppo jihadista con base in Somalia), responsabile dell’uccisione di oltre 200 persone nell'ultimo anno nel nord del paese. La maggior parte degli imputati proviene dal Mozambico, ma la lista di 189 indagati include anche persone provenienti da Tanzania, Repubblica democratica del Congo (Rdc), Somalia e Burundi. (Res)