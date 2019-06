Speciale difesa: Germania, omicidio Luebcke, Procura generale federale assume indagini

- La Procura generale federale ha assunto le indagini sull'omicidio di Walter Luebcke, presidente del distretto governativo di Kassel in Assia ed esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Lo ha reso noto ieri un portavoce della stessa Procura generale federale, come riferisce il quotidiano tedesco “Handelsblatt”. Le indagini, avviate dalla Procura statale dell'Assia, si indirizzano verso non meglio precisate “organizzazioni terroristiche”. Nel quadro dell'inchiesta, il 15 giugno scorso, i reparti speciali della polizia dell'Assia hanno arrestato un 45enne tedesco, già attivista di estrema destra, sospettato dell'assassinio di Luebcke. L'uomo è stato rintracciato sulla base delle tracce di Dna raccolte sul luogo delitto. Ora, si tratta di capire se l'estremista di destra fosse ancora oggi attivo negli ambienti radicali. Inoltre, le autorità indagano per capire se l'assassinio di Luebcke sia stato un atto isolato o parte di una possibile serie di omicidi politici. Tale ipotesi non è esclusa dagli inquirenti. Noto per le sue posizioni a favore dell'accoglienza dei profughi in Germania, deciso oppositore dell'estrema destra e della xenofobia, verso la mezzanotte del 2 giugno scorso, Luebcke è stato ferito mortalmente alla testa da un colpo d'arma da fuoco corta e di piccolo calibro, esploso a distanza ravvicinata, mentre si trovava sulla terrazza della propria abitazione a Wolfhagen-Istha in Assia. (Geb)