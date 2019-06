Speciale difesa: Siria, sette feriti per esplosione autobomba contro forze curde a Qamishli

- E’ di sette civili feriti, tra cui un bambino, il bilancio dell’esplosione di un’autobomba avvenuta nei pressi di un ufficio della sicurezza curdo a Qamishli, nel nord-est della Siria. Lo riferisce l’Osservatorio per i diritti umani siriano, un’organizzazione non governativa con sede a Londra. L’autovettura poi esplosa avrebbe cercato di entrare nel quartier generale delle forze curde, ma i posti di blocco e gli ostacoli collocati intorno alla struttura lo hanno evitato. Finora l’attentato non è stato rivendicato. (Res)