Speciale difesa: Nigeria, polizia, arrestati 920 sospetti nell'ultimo mese

- Le forze di polizia della Nigeria hanno arrestato nelle ultime quattro settimane nel paese 920 sospetti per rapimento, rapina a mano armata, omicidio e istigazione alla violenza. Lo ha detto ai media locali l'ispettore generale della polizia, Mohammed Adamu, precisando che gli arresti sono stati fatti nel quadro dell'operazione Puff Adder. Precisamente, 424 dei sospetti sono stati arrestati per rapimento, 44 per omicidio, 276 per rapina a mano armata mentre 176 per istigazione. Adamu ha aggiunto che il maggior numero di fermati per rapimento proviene dallo stato di Kaduna (101 arresti), seguito dallo stato di Katsina con 79 arresti; 54 sospetti sono stati fermati nello stato di Nasarawa e 32 nello stato di Taraba. Durante l'operazione la polizia ha inoltre sequestrato un totale di 10.860 munizioni di varie descrizioni e calibro sono state recuperate, oltre a 301 armi da fuoco tra cui un lanciarazzi, fucili d'assalto AK-47, pistole e armi artigianali: il maggior numero è stato sequestrato nello stato di Katsina (80), seguito dallo stato di Edo con 26 e dallo stato di Kaduna con 25. (Res)