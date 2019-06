Speciale difesa: Iran, Mogherini, nostro lavoro continuare a garantire pieno rispetto accordo nucleare

- L'Unione europea è determinata a continuare a garantire la piena applicazione dell'accordo nucleare iraniano. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, durante la conferenza stampa dopo i lavori del Consiglio di associazione Ue-Giordania. "Voglio precisare il fatto che abbiamo sempre valutato il rispetto dell'accordo nucleare da parte dell'Iran non sulla base di dichiarazioni, ma sulla base delle verifiche fatte dall'Aiea, che è l'agenzia che ha la capacità tecnica e l'indipendenza per fornire fatti e valutazioni oggettive sul rispetto da parte iraniana degli impegni presi sull'accordo nucleare", ha detto. "Il nostro lavoro come Ue, come Stati membri dell'Ue, insieme a Russia, Cina e alla gran parte della comunità internazionale, continuerà ad essere per il pieno rispetto dell'accordo per il nucleare iraniano. E' una questione di sicurezza per noi europei, per la regione del Medio Oriente e cercheremo anche di evitare pericolose escalation nella regione del Golfo che certamente potrebbero provocare danni in una regione già troppo tesa", ha concluso. (Beb)