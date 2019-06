Speciale difesa: Usa-Italia, incontro Pompeo-Salvini, rafforzare cooperazione nella sicurezza e difesa

- Il rafforzamento della cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa tra Stati Uniti e Italia sono stati tra i temi al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, e il vice primo ministro italiano e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dal dipartimento di Stato. “(Pompeo e Salvini) hanno ribadito il valore delle relazioni di vecchia data degli Stati Uniti con l'Italia, compresi gli alleati della Nato e membri del G7”, ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus. “(Pompeo e Salvini) hanno discusso anche la necessità di affrontare i rischi sulla sicurezza regionale della Russia e dell'Iran, la minaccia rappresentata dagli investimenti della Cina in infrastrutture e tecnologie chiave in Italia e in Europa, e la necessità di rafforzare la cooperazione di difesa tra Stati Uniti e Italia”, ha concluso Ortagus. (Was)