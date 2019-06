Abruzzo: Liris, agevolazioni per rateizzazione bollo auto

- Tutti i contribuenti abruzzesi potranno usufruire della rateizzazione della tassa automobilistica oggetto di recupero coattivo. La Giunta Regionale, su proposta dell'assessore Guido Quintino Liris, ha autorizzato la Soget ad applicare le regole contenute nell'art. 19 del Decreto del presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 che prevede la possibilità di rateizzare le somme oggetto di recupero coattivo mediante ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Per ottenere tale rateizzazione il contribuente non è costretto a produrre specifica documentazione, né si richiedono formalità particolari. "In buona sostanza - ha commentato l'assessore Liris - tutti i contribuenti abruzzesi potranno adempiere le proprie obbligazioni tributarie accedendo al beneficio della rateizzazione, oltre a poterlo fare in maniera più semplice e veloce rispetto ad oggi”. “Con questa nuova modalità di rateizzazione – ha spiegato -, in alternativa rispetto a quella concedibile sulla base del 'Disciplinare per la rateizzazione dei crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale', attualmente in essere, saranno agevolati notevolmente i contribuenti abruzzesi i quali potranno avere rate più lunghe, una rata minima più bassa e, soprattutto, nessun bisogno di dimostrare una condizione di disagio economico mediante la produzione del modello Isee". (Ren)