Energia: Ue, prossimo round trilaterale con Russia e Ucraina potrebbe tenersi a settembre

- Il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, ha annunciato oggi di essere intenzionato a discutere con le autorità della Federazione Russa la possibilità di organizzare il prossimo round trilaterale tra Mosca, Kiev e Bruxelles sul transito del gas naturale entro il prossimo settembre. Lo riferisce l’agenzia “Sputnik”, aggiungendo che il commissario europeo per l’Unione energetica ha confermato in conferenza stampa che tutte le parti coinvolte nei negoziati sono pronte a riprendere le consultazioni. Le dichiarazioni di Sefcovic giungono a seguito della proposta di anticipare il round negoziale sul transito del gas avanzata dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha recentemente suggerito di organizzare l’incontro senza attendere l’esito delle elezioni parlamentari anticipate che si terranno in ucraina il 21 luglio. I negoziati trilaterali sono volti a risolvere la questione relativa al transito del gas naturale russo attraverso il territorio ucraino, in vista della scadenza dell'accordo attualmente in vigore, prevista per la fine del 2019. (Rum)