Criminalità: rapina aggravata e sequestro di persona, 14 arresti tra Perugia, Prato e Catania

- La Compagnia di Perugia, in collaborazione con i comandi Arma di Prato e di Catania, ha dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 14 soggetti italiani, in parte già noti alle cronache giudiziarie locali, domiciliati nell’hinterland perugino e nelle provincie di Prato e Catania. I 14 indagati sono stati fermati per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona, porto illegale di armi e lesioni personali aggravate. Al termine delle formalità di rito 8 dei destinatari totali sono stati tradotti presso le Case Circondariali di Perugia, Prato e Catania; altri 5 sono stati collocati presso i propri domicili in regime di arresti domiciliari; un indagato si è sottratto alla cattura ed è tuttora ricercato. Le investigazioni hanno tratto origine da un episodio avvenuto, nel marzo 2018, a Corciano (Pg), località Ellera, ai danni di un cittadino italiano il quale, mentre stava depositando presso una cassa continua l’incasso della giornata, è stato aggredito da due soggetti con volto travisato i quali, anche mediante l’utilizzo di spray orticante, l’hanno rapinato dell’intera somma di denaro. Le conseguenti indagini condotte dalla Stazione Carabinieri di Corciano e protrattesi per circa cinque mesi, avrebbero consentito di accertare l’esistenza di due gruppi criminali, gravitanti rispettivamente nell’area toscana e nella provincia di Perugia, dediti alla commissione di reati contro il patrimonio e, in particolar modo, di rapine consumate in danno di esercizi commerciali e istituti di credito. Durante l’esecuzione delle ordinanze, sono stati rinvenuti e sequestrati presso i domicili dei destinatari delle misure restrittive vari oggetti che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati collegati all’attività delittuosa, tra cui: due coltelli di genere proibito, un machete, una cassaforte sigillata e due noccoliere.(Ren)