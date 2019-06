Energia: Coratella (Saipem), Nigeria ha grande potenziale nel settore Gnl (3)

- Con il suo investimento nello sviluppo del più grande e moderno cantiere di produzione in Africa occidentale, ha proseguito il dirigente dell’azienda italiana, “Saipem si trova in posizione unica per rimanere un attore dominante nel settore petrolifero e del gas nigeriano e nella costruzione della base infrastrutturale necessaria che sosterrà lo sviluppo della Nigeria. Un progetto come Train 7 è molto strategico per noi per continuare a fornire valore e aumentare la capacità produttiva del paese”, ha osservato. “Con oltre 50 anni di esperienza operativa in Nigeria siamo diventati esperti nello sviluppo di ‘local content’ (trasferimento di conoscenze tecniche e manageriali alle aziende locali), non solo in termini di contributi economici ma soprattutto in termini di capacità di sviluppo umano. Un progetto come Train 7 offrirà opportunità di garantire formazione, trasferimento tecnologico, tutoraggio e impiego. Saipem è un'azienda integrata con un'impronta fisica nel paese e un impegno a lungo termine con le comunità locali. La presenza di Saipem in Nigeria prosegue ininterrottamente da 52 anni e ribadiamo che siamo in Nigeria per restarci”, ha affermato Coratella. (segue) (Res)