Energia: Coratella (Saipem), Nigeria ha grande potenziale nel settore Gnl (4)

- Quanto alle strategie future dell’azienda, il dirigente di Saipem ha posto l’accento in particolare nei settori del gas e delle energie rinnovabili. “La volatilità del prezzo del petrolio e la necessità di limitare le emissioni di gas serra stanno cambiando l'industria energetica. Stiamo affrontando una vera transizione energetica in cui il gas svolge un ruolo fondamentale come carburante di transito per consentire alle energie rinnovabili di essere sempre più dominanti. Il futuro di Saipem passa attraverso questa transizione e sarà sempre più focalizzato nel fornire soluzioni ai nostri clienti per ridurre la loro impronta di carbonio. Infatti, la maggior parte dei nostri clienti ha adottato piani ambiziosi per l'abbassamento delle emissioni di anidride carbonica, con l'obiettivo di raggiungere una neutralità del carbonio delle loro piante. Saipem – ha aggiunto – si impegna a diventare il partner nelle scelte dei suoi clienti fornendo soluzioni ibride, con l'integrazione di energie rinnovabili che consentirebbero una riduzione tangibile delle emissioni di carbonio. Il gas naturale liquefatto è al centro della nostra strategia”, ha concluso Coratella. (Res)