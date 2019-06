Governo: Salvini, Tria? chi fa ministro in questo esecutivo sa che taglio tasse è priorità

- "Chi vuole fare il ministro in questa squadra sa che il taglio delle tasse è la priorità di questo Paese". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine dell'assemblea di Confartigianato al Convention Center La Nuvola di Roma in riferimento alle recenti dichiarazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria. "Tria è il nostro ministro che porterà avanti quello che è il programma del governo - ha aggiunto - che nella prossima manovra economica avrà nel taglio delle tasse un punto centrale". "I minibot sono uno strumento, un mezzo per raggiungere il fine del pagamento dei debiti dello Stato nei confronti delle famiglie e delle imprese. Se il ministro ha un'idea diversa la porti al tavolo, altrimenti si fa quello che il Parlamento ha approvato e che sta nel contratto di governo", ha concluso. (Rem)