Puglia: giovedì la premiazione della seconda edizione del Premio #studioinpugliaperché

- Tutto pronto per la cerimonia di premiazione delle 300 giovani eccellenze pugliesi vincitrici della seconda edizione del Premio Giovani Eccellenze Pugliesi #studioinpugliaperché in programma giovedì alle 16 presso le Officine Cantelmo di Lecce in via Michele de Pietro. Istituito dall’Assessorato regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro e organizzato da Arti, Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperché punta a mettere in evidenza le motivazioni per cui uno studente sceglie di proseguire gli studi in Puglia. Un premio che serve anche a raccontare la qualità degli atenei e degli istituti di alta formazione pugliesi, incentivando i ragazzi a scegliere la Puglia come luogo del futuro. Questa seconda edizione ha presentato una novità relativa alla platea dei destinatari dell’iniziativa. Sono stati infatti chiamati a raccolta da un lato, come lo scorso anno, i diplomati nell’anno scolastico 2017/2018 iscritti al primo anno di università, Its e Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Accademie di Belle Arti, Conservatori di musica) con sede in Puglia; dall’altro, e questa è la novità, i laureati triennali e i diplomati accademici di I livello che hanno conseguito il titolo negli ultimi due anni accademici e che hanno scelto università, accademie di belle arti e conservatori di musica pugliesi iscrivendosi al primo anno di una laurea magistrale o di un diploma accademico di II livello. (segue) (Ren)