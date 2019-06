Cinema America: Vincenzi (Pd), solidarietà a ragazzi aggrediti, cultura e libertà uniche vere armi contro paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere la nostra totale vicinanza e solidarietà alle ragazze e ai ragazzi del Cinema America. A quelli aggrediti e a quelli che ogni sera lavorano per creare luoghi di aggregazione liberi, plurali, accoglienti". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito democratico del Consiglio regionale del Lazio. "Se oggi indossare una maglietta di un'associazione che produce cultura, che è includente, che riqualifica gli spazi dove si insedia, vuol dire fare talmente paura da essere aggrediti e picchiati - aggiunge - allora dovremmo averla tutti quella maglietta. Siamo tutti Cinema America! Nonostante la preoccupazione crescente per un clima sempre più pesante e intollerante, restiamo convinti che cultura e libertà siano le uniche vere armi contro l'oscurantismo dell'odio, della paura, della violenza". (Com)