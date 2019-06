Migranti: Salvini, Libia non è porto sicuro? Parere Consiglio Europa conta zero

- Secondo il Consiglio d'Europa la Libia non è un porto sicuro? "Il parere del Consiglio d'Europa conta meno che zero, per quello che mi riguarda". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine dell'assemblea di Confartigianato al Convention Center La Nuvola di Roma. "Per me si arriva in Italia se si ha il permesso di arrivare in Italia, rispettando le leggi, i regolamenti e le convenzioni internazionali. Le Ong sono al di fuori della legge - ha aggiunto - Quindi al di là della discussione sulla Libia ci sono tanti altri porti sicuri. Questa Sea Watch è da giorni a zonzo per il Mediterraneo, sarebbe già arrivata in Olanda: è una nave olandese. In Italia con il mio permesso non arriva nessuno". A chi gli chiedeva se ritenesse la Libia un porto sicuro, Salvini ha risposto: "Noi stiamo collaborando con la Guardia Costiera libica, a cui forniamo uomini e mezzi. In alcune strutture libiche ci sono inviati dell'Onu e delle associazioni umanitarie. Non do altri giudizi, se non ricordare che la stessa Sea Watch aveva chiesto alle stesse autorità libiche un porto di sbarco". (Rem)