Energia: Commissione Ue, piani nazionali insufficienti per fonti rinnovabili ed efficienza

- I piani nazionali integrati per l'energia e il clima (Pnec) presentati dagli Stati membri dell'Unione europea presentano contributi insufficienti sia per le fonti rinnovabili sia per l'efficienza energetica. Lo si apprende dalla Commissione europea, che ha pubblicato oggi la valutazione delle proposte di piani presentate dagli Stati membri per attuare gli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare gli obiettivi concordati a livello di Ue in materia di energia e clima per il 2030. Pur ritenendo i piani nazionali un impegno considerevole, la Commissione rileva i margini di miglioramento esistenti sotto diversi aspetti, in particolare per politiche mirate e personalizzate che consentano di centrare gli obiettivi per il 2030 e mantenere anche a lungo termine la rotta verso l'impatto climatico zero. (segue) (Beb)