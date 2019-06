Energia: Commissione Ue, piani nazionali insufficienti per fonti rinnovabili ed efficienza (4)

- L'Ue si dice determinata a rispettare gli impegni assunti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e a fornire ai cittadini energia sicura, a costi accessibili e sostenibile. In materia di energia e clima l'Ue ha creato un sistema di governance unico nel suo genere, in cui Unione e Stati membri programmano insieme per raggiungere collettivamente gli obiettivi che si sono dati per il 2030 e per realizzare una transizione verso un'economia a impatto climatico zero entro il 2050 che sia equa socialmente ed efficace in termini di costi. La Commissione ha analizzato le proposte di piani nazionali valutandone il contributo aggregato, a livello di Ue, verso gli obiettivi dell'Unione dell'energia e i traguardi per il 2030. Allo stato attuale le proposte di Pnec presentano contributi insufficienti sia per le fonti rinnovabili sia per l'efficienza energetica: per le fonti rinnovabili la lacuna da colmare potrebbe arrivare a 1,6 punti percentuali; per l'efficienza energetica, addirittura potrebbe essere di 6,2 punti percentuali, se si considera il consumo di energia primaria, o di 6 punti percentuali, se si considera il consumo di energia finale. (segue) (Beb)