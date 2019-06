Energia: Commissione Ue, piani nazionali insufficienti per fonti rinnovabili ed efficienza (5)

- Gli Stati membri dispongono ancora di sei mesi per innalzare il livello di ambizione sul piano nazionale. Con le sue raccomandazioni e valutazioni dettagliate, la Commissione intende aiutare gli Stati membri a mettere a punto i piani entro fine 2019 e ad attuarli efficacemente negli anni successivi. I piani nazionali dovrebbero offrire chiarezza e prevedibilità alle imprese e al settore finanziario al fine di stimolare gli investimenti privati necessari. Faciliteranno altresì agli Stati membri la programmazione dei finanziamenti nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La normativa Ue sull'Unione dell'energia impone agli Stati membri di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione o, se non lo fanno, di pubblicare la motivazione. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a coinvolgere il pubblico nella preparazione dei piani definitivi entro fine anno. Il termine per la presentazione dei piani definitivi è fissato al 31 dicembre 2019. Le raccomandazioni e la comunicazione presentate oggi dalla Commissione sono tasselli del processo iterativo instaurato con gli Stati membri che permetterà a ciascuno di essi di redigere entro tale data un Pnec definitivo sufficientemente dettagliato, solido e ambizioso. La Commissione europea è pronta ad assistere gli Stati membri nella messa a punto dei Pnec entro fine 2019. (segue) (Beb)