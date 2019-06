Energia: Commissione Ue, piani nazionali insufficienti per fonti rinnovabili ed efficienza (6)

- Il nuovo regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, parte del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", entrato in vigore il 24 dicembre 2018, chiede agli Stati membri di redigere un Pnec decennale per il periodo 2021-2030. Gli Stati membri dovevano presentare entro fine 2018 la proposta di Pnec, che la Commissione avrebbe poi sottoposto a una valutazione approfondita. A norma del regolamento, se la proposta di Pnec non concorre in misura sufficiente al raggiungimento, singolarmente o collettivamente, degli obiettivi dell'Unione dell'energia, entro giugno 2019 la Commissione può rivolgere raccomandazioni allo Stato membro affinché la modifichi. Gli Stati membri devono presentare i Pnec definitivi per il periodo 2021-2030 entro fine 2019. (Beb)