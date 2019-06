Milano: gip, pedofilo Lodi resti in carcere, indagini su altre potenziali vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata convalidata dal gip di Milano la misura cautelare in carcere per il 50enne di Codogno, nel Lodigiano, arrestato la scorsa settimana per violenza sessuale, corruzione di minori, detenzione e produzione di materiale pedopornografico. Alla chiusura delle indagini la procura di Milano è intenzionata a richiedere il giudizio immediato per l'uomo, accusato di aver abusato sessualmente di tre ragazzine, tra gli 11 e 13 anni, e costretto loro ad avere dei rapporti sessuali insieme dall'estate del 2015 alla fine del 2018. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Lodi, coordinati dal procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e il pm Alessia Menegazzo, il 50enne, vicino di casa delle tre vittime, era riuscito a ottenere la loro fiducia fingendosi una loro coetanea di nome Giulia tramite un finto profilo WhatsApp. Sono ancora in corso gli accertamenti degli investigatori per capire se il 50enne sia entrato in contatto con altre potenziali vittime.(Rem)