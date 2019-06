Sociale: Cgil Roma e Lazio, nella Capitale sempre più difficile la vita per persone con disabilità e loro famiglie

- "Sempre più difficile a Roma la vita per le persone con disabilità e per le loro delle famiglie: dai ritardi del bando per la copertura dell'assistenza Oepa per la prossimo anno scolastico all'emergenza 'assistenza domiciliare'". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "In presenza di una fragilità connessa alla disabilità - continua la nota - le persone o le famiglie si rivolgono al servizio sociale del municipio di residenza, ma nella maggioranza dei casi i municipi non riescono a soddisfare la grande richiesta di assistenza domiciliare. Parliamo di tante e diverse necessità connesse all'età della persona da aiutare e prendere in carico: minori, adulti, anziani, nuclei familiari con minori che hanno bisogno di un supporto educativo domiciliare. Da un monitoraggio di Saish, Saisa e Sismif sulla situazione delle liste di attesa emerge chiaramente che, a fronte di un aumento della domanda dettata in particolare dall'aumento dell'aspettativa di vita e dal conseguente aumento delle cronicità, le risorse impiegate sono scarse, insufficienti, ben lontane dal garantire i livelli essenziali di assistenza. Il sistema finora seguito non è adeguato a gestire la situazione corrente. Abbiamo municipi ad alta densità abitativa, settori in cui la crisi economica e l'assenza di lavoro sono pesantemente percepite e dove in questi anni è diminuita la capacità delle famiglie di farvi fronte. Qui le liste di attesa degli 'adulti' e degli anziani superano abbondantemente le 100 unità, quelle dei minori le sfiorano. I tempi di attesa possono oltrepassare il decennio. Le conseguenze nel caso di minori sono gravi, sia per l'aggravio sulle famiglie sia per la negazione di interventi in termini di riabilitazione mirata anche domiciliare e di socializzazione". (segue) (Com)