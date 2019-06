Sociale: Cgil Roma e Lazio, nella Capitale sempre più difficile la vita per persone con disabilità e loro famiglie (2)

- "Ciò si tradurrà nel tempo - spiega ancora - in una cronicizzazione di comportamenti e disturbi dettati dalla disabilità e dal disagio, con un sicuro e generale aumento della futura spesa pubblica. Dai dati in possesso sono evidenti e considerevoli le disparità territoriali, dettate oltre che dalla composizione sociale della popolazione anche dalle diverse capacità di reddito. Questo significa che nei quartieri e nei municipi popolari non è possibile neanche il ricorso a soluzioni di mercato a fronte di un'assenza di risposta del servizio pubblico o di una limitata offerta pubblica. E' una situazione di emergenza, che impone a nostro avviso un nuovo e più efficiente modello di servizi territoriali adeguati alle necessità delle persone e a una presa in carico globale dell'utente. Nell'immediato servono maggiori risorse per Saish, Saisa, Sismif per consentire, da subito, lo scorrimento delle liste e l'utilizzo di tutti i fondi impegnati dai municipi per tali scopi. E' necessario chiedere a Roma Capitale fondi aggiuntivi da parte dei municipi, anche in previsione del prossimo assestamento di bilancio. Il Comune di Roma sembra sordo alle nostre richieste, non apre interlocuzioni con nessuno, non cerca un confronto per individuare un sistema idoneo a dare sollievo alle famiglie coinvolte. La situazione è prossima al tracollo. Dopo quest'ennesima denuncia, se non avremo risposte concrete orientate alla soluzione del problema, avvieremo una mobilitazione con tutti i soggetti interessati". (Com)