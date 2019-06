Messico: stampa, giustizia Usa indaga su ex presidente Pena Nieto per presunta corruzione

- Le autorità statunitensi stanno indagando sulle presunte responsabilità dell'ex presidente messicano Enrique Pena Nieto, in un discusso caso di corruzione legato all'impresa energetica Pemex. Lo scrive il quotidiano "El Universal" parlando di una confessione giurata che un "testimone" ha fatto al Dipartimento di Giustizia Usa e alla Security and exchange commission (Sec). Secondo la testimonianza, Pena Nieto avrebbe ricevuto tangenti per aver autorizzato la Pemex ad acquistare una impresa privata di fertilizzanti, Agro Nitrogenados Fertinal, a un prezzo ben superiore alle prestazioni industriali. Il via libera dell'ex presidente - nonostante i moniti che avrebbe ricevuto sulla negativa situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa - sarebbero causa di danni al patrimonio della Pemex e all'erario pubblico. (segue) (Mec)