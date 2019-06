Messico: stampa, giustizia Usa indaga su ex presidente Pena Nieto per presunta corruzione (2)

- Sul caso sono al lavoro da tempo anche le autorità giudiziarie messicane. La Procura generale (Prg) ha infatti spiccato un ordine di cattura nei confronti di Emilio Lozoya, ex direttore generale di Pemex, proprio per i danni patrimoniali creati grazie all'ordine d'acquisto della Fertinal. L'accusa definisce eccessiva la cifra di 255 milioni di dollari spesa per il capitale dell'azienda e di una miniera di fosforite nella Bassa California Sud. I fondi derivanti da questa e da altre operazioni sospette sarebbero serviti, attraverso complesse trame finanziarie, ad alimentare un filone di corruzione che coinvolge l'impresa ingegneristica brasiliana Odebrecht. Il fascicolo ha portato all'arresto anche di Alonso Ancira Elizondo, il presidente del consiglio di amministrazione di Altos Hornos de Mexico (Ahmsa), la società che ha venduto Fertinal a Pemex. (segue) (Mec)