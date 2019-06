Messico: stampa, giustizia Usa indaga su ex presidente Pena Nieto per presunta corruzione (3)

- L'inter vicenda è seguita con attenzione dai media anche alla luce delle promesse fatte dall'attuale governo di portare avanti senza cedimenti l'azione di contrasto al malaffare nella pubblica amministrazione. Dopo aver presentato diversi ricorsi contro l'esecuzione del mandato di cattura, Lozoya potrebbe finire fisicamente in prigione ma al momento è dato ancora come irreperibile. Il funzionario è peraltro da tempo sotto i riflettori delle autorià messicane. Il 22 maggio la Funzione pubblica aveva chiesto la sospensione di Lozoya per un periodo di dieci anni. Di lì a poco, l'unità investigativa del ministero delle Finanze aveva inoltrato richiesta di chiudere i conti di Lozoya, della sorella Susana Gilda e del padrone di Ahmsa, Elizondo. I media regionali ricordano che l'ex dirigente Pemex, uno dei nomi di punta della squadra di Pena Nieto, è stato più volte collegato a presunti reati di corruzione, tra cui presunti illeciti nella concessione di appalti milionari all'impresa di costruzione spagnola Ohl. (Mec)