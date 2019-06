Decreto Crescita: Pallini (M5s), pensione inabilità per lavoratori colpiti da amianto, grande battaglia civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Pallini, deputata M5s in commissione Lavoro, afferma in una nota che "quello raggiunto con l'approvazione dell'emendamento che riconosce la pensione di inabilità al 100 per cento ai lavoratori del settore amianto ammalati di patologie asbesto-correlate di origini professionali è il risultato di una grande battaglia di civiltà che, come Movimento cinque stelle, portiamo avanti da anni". La parlamentare quindi spiega: "In prima persona mi sono spesa sul mio territorio al fianco di tanti lavoratori che hanno vissuto e vivono questo dramma ed ho lottato affinché questo emendamento potesse superare lo scoglio dell'ammissibilità delle commissioni Bilancio e Finanze. Grazie a questa norma, tutti quei lavoratori con una patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta che finora non riuscivano ad andare in pensione, potranno farlo". (segue) (Com)