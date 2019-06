Decreto Crescita: Pallini (M5s), pensione inabilità per lavoratori colpiti da amianto, grande battaglia civiltà (2)

- "Nello specifico - chiarisce Pallini - si riconosce l'inabilità lavorativa al 100 per cento e dunque la possibilità di pensionamento anticipato a tutti i soggetti che hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa o si trovano nell'assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Sono compresi anche lavoratori ed ex lavoratori in possesso dei requisiti che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'Inps e i titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione che, entro l'anno 2020, decidano di optare per la titolarità della pensione di inabilità. Sono soddisfatta - prosegue - per questo risultato e felice che, finalmente, gli ex lavoratori dell'Isochimica di Avellino potranno, grazie a questo provvedimento, mettere la parola fine ad anni di sofferenze e battaglie. A tal proposito venerdì prossimo, 21 giugno, alle 16 terrò una conferenza stampa presso il Circolo della stampa di Avellino per illustrare la norma e incontrare tutti i cittadini. Continuiamo a lavorare con un unico obiettivo: restituire dignità e un futuro migliore a tanti lavoratori e alle loro famiglie", conclude la deputata Pallini. (Com)