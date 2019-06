Istat: Sisto (FI), Sud è mondo a parte, governo lo ha abbandonato

- Il deputato e coordinatore di Forza Italia per Bari città metropolitana Francesco Paolo Sisto, in una nota, denuncia: "I dati Istat sulla povertà descrivono l'Italia come un universo composto da mondi diversi in cui il Meridione, terra di bellezze e grandi potenzialità, e i suoi cittadini sono considerati un 'pianeta di serie B'". Per poi continuare: "Non si può permettere che si arrivi, di fatto, a una divisione tra 'nordisti' e 'sudisti' in una riedizione italiana delle guerre di secessione. Il Sud deve tornare tra le assolute priorità di un governo nazionale che lo ha totalmente dimenticato, limitandosi a un assistenzialismo a buon mercato e qualunquista che non risolve certo i problemi".(Com)