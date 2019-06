Cina-Nepal: quarta riunione sul progetto ferroviario Kerung-Katmandu

- Una delegazione del Nepal è in Cina, a Pechino, per la quarta riunione sul progetto congiunto della linea ferroviaria Kerung-Katmandu, che dovrebbe coprire una distanza di 125 chilometri, 73 dei quali in territorio nepalese. La delegazione, guidata da Devendra Karki, sottosegretario ai Trasporti, include funzionari dei ministeri degli Esteri e delle Finanze. Secondo il governo del Nepal ci vorranno due anni e 35 miliardi di rupie (271,4 milioni di euro circa) solo per completare il rapporto dettagliato; due settimane fa Pechino ha stanziato due miliardi di rupie (15,5 milioni di euro) per studi relativi alla linea Kerung-Katmandu ed eventualmente anche alla Katmandu-Pokhara-Lumbini. Il collegamento tra la città cinese Shigatse, in Tibet, e Kerung non sarà pronto prima del 2025. (segue) (Inn)