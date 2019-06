Cina-Nepal: quarta riunione sul progetto ferroviario Kerung-Katmandu (3)

- Parallelamente, il Nepal è impegnato col vicino meridionale, l’India, nel progetto della ferrovia Raxaul-Katmandu, volto a collegare la capitale nepalese alla città indiana di Raxaul, nello Stato del Bihar. Il mese scorso il partner indiano, Konkan Railway Corporation Limited, ha consegnato un’indagine ingegneristica e sul traffico, in base a un accordo concluso in occasione del vertice dell’iniziativa del Golfo del Bengala per la cooperazione tecnica ed economica multisettoriale (Bimstec), ospitato a Katmandu nell’agosto del 2018. Secondo il documento, ci sono due alternative: 200 chilometri di binari con un gradiente dell’uno per cento, lo stesso della rete ferroviaria indiana, oppure 135 chilometri con un gradiente dell’1,5 per cento; inoltre, 40-50 chilometri di strada ferrata dovrebbe scorrere all’interno di gallerie. Tra le parti ci sono ancora divergenze sullo scartamento ferroviario, la distanza tra i lembi interni delle due rotaie. I lavori dovrebbero durare cinque-sette anni. (Inn)