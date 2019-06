I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: liberato deputato opposizione Gilber Caro - Le autorità venezuelane hanno liberato ieri il deputato di opposizione Gilber Caro, arrestato lo scorso aprile. Lo ha annunciato l’Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dall’opposizione, sul suo account Twitter ufficiale. “Il deputato Gilber Caro non avrebbe mai dovuto essere incarcerato”, denuncia l’An. “Oggi lascia il carcere ma come tutti i venezuelani non è ancora libero”. Il provvedimento arriva a pochi giorni dalla visita nel paese del commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, che si recherà in Venezuela dal 19 al 21 giugno. (segue) (Res)