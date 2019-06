I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita: difesa aerea intercetta due droni Houthi - La difesa aerea saudita ha intercettato e distrutto due droni carichi di bombe lanciati dalle milizie Houthi sostenute dall'Iran dal vicino Yemen. Lo ha reso noto il colonnello Turki al Maliki, portavoce della Coalizione militare a guida Saudita in Yemen in una dichiarazione all'agenzia di stampa saudita (Spa). Un drone è riuscito a colpire una zona residenziale nella città meridionale di Abha prima di essere distrutto, mentre l'altro drone è stato abbattuto in Yemen. Gli Houthi hanno lanciato diversi attacchi ad Abha dalla scorsa settimana, quando un attacco missilistico all'aeroporto della città ha ferito 26 persone. Gli attacchi dei droni avvengono tra le crescenti tensioni tra Iran e Stati Uniti. (segue) (Res)