I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Iraq: annunciata nuova data per le elezioni provinciali, si terranno nell’aprile 2020 - Le elezioni provinciali in Iraq dovrebbero tenersi il 20 aprile 2020: lo ha annunciato quest’oggi la Commissione elettorale indipendente. E’ la seconda volta che Baghdad cambia la data del voto. Inizialmente, infatti, le consultazioni locali erano previste il 22 dicembre 2018, ma le autorità federali avevano poi deciso di posticipare le consultazioni al novembre del 2019. "Le elezioni sono state ritardate di due anni", ha dichiarato Hazim Redini, membro della commissione elettorale all’emittente locale “Kurdistan 24”. Le elezioni amministrative vanno a toccare la sensibile questione della provincia di Kirkuk, contesa tra autorità federali e regionali del Kurdistan irachena. Si tratta, in realtà, di uno dei molteplici territori contesi rivendicati sia dal governo regionale di Erbil, sia dal governo federale di Baghdad. L'articolo 140 della Costituzione irachena prevedeva un referendum (mai svolto) da tenersi nella provincia e in altre regioni contese entro la fine del 2007 per determinare il futuro di quelle aree. Le forze curde peshmerga hanno protetto Kirkuk dagli attacchi dello Stato islamico nel 2014, mentre il governo iracheno ha assunto il controllo della provincia alla fine del 2017, in seguito al referendum sull'indipendenza della regione del Kurdistan del 25 settembre, che comprendeva anche Kirkuk. La consultazione è stata in seguito annullata dai giudici iracheni e Baghdad ha deciso di occupare la provincia come misura di ritorsione contro i curdi. (segue) (Res)