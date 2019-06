I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Iraq: ultimatum di Al Sadr, “governo completato entro dieci giorni o revocherò sostegno” - Il primo ministro dell’Iraq, Adel Abdul Mahdi, completi la formazione del governo “entro dieci giorni” o il blocco parlamentare Al Sairoon, prima formazione della Camera dei rappresentanti dopo le elezioni dello scorso anno, revocherà il sostegno all’esecutivo: questo l’ultimatum lanciato dal leader politico e religioso sciita iracheno Moqtada al Sadr, vincitore delle consultazioni parlamentari del 2018. "È vergognoso vedere questa ostilità per le posizioni all’interno della Camera dei rappresentanti e nel Consiglio dei ministri”, ha detto il numero uno di Al Sairoon, invitando i partiti politici iracheni a “tenere conto dell’interesse pubblico” e “autorizzare il primo ministro a completare il gabinetto di governo entro dieci giorni”. In caso contrario, ha aggiunto Al Sadr, i deputati del blocco parlamentare cesseranno di sostenere il governo del Cairo. Le difficoltà del premier iracheno Adel Abdul Mahdi a completare la sua squadra di governo, al momento ancora monca di ministri chiave quali quelli dell’Interno e della Difesa, rischiano di degenerare in una nuova crisi politica. Finora, infatti, la Camera dei rappresentanti è stata costretta, tra le polemiche e gli attacchi trasversali, a rinviare la votazione sulla fiducia ai titolari dei dicasteri ancora vacanti. I rapporti tra le forze politiche sciite il cui asse ha posto lo scorso settembre le basi per il varo del nuovo esecutivo – segnatamente la lista al Sairoon del predicatore Moqtada al Sadr e l’alleanza Fatah di Hadi al Ameri – sono ai minimi storici. Alcuni osservatori locali arrivano al punto d’ipotizzare la rottura dell’alleanza, scenario che potrebbe significare la prematura caduta di un esecutivo nato solo il 25 ottobre scorso al termine di una lunghissima e complessa gestazione. (Res)