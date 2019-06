Credito: Cantone (Anac), esame arbitrati bancari concluso con ottimi risultati, accolte 1.357 richieste su 1.770

- Nei giorni scorsi l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha concluso l’esame di tutti gli arbitrati bancari che ci sono stati assegnati: un risultato estremamente meritevole in termini di tempistiche e soprattutto di risultati. Lo ha dichiarato il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, durante una conferenza stampa organizzata oggi a Roma per presentazione i risultati degli arbitrati bancari affidati all’ente per il riconoscimento di un indennizzo agli acquirenti di obbligazioni subordinate emesse da Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti. “In poco più di un anno siamo riusciti a superare una sfida estremamente complessa, e ci sembrava più che opportuno illustrare i risultati del lavoro svolto dalla Camera arbitrale e dai colleghi che compongono i due collegi che hanno esaminato le istanze”, ha detto Cantone, ribadendo che “su 1.770 richieste di arbitrato pervenute ne sono state accolte 1.357, per un importo totale liquidato pari a circa 44,4 milioni di euro”. (segue) (Ems)