Credito: Cantone (Anac), esame arbitrati bancari concluso con ottimi risultati, accolte 1.357 richieste su 1.770 (2)

- Il presidente dell’Anac ha poi sottolineato come i due collegi abbiano “privilegiato una valutazione caso per caso che consenta di determinare la presenza di una carenza di informazioni a prescindere dal valore dell’istanza”. “Dal momento che non sono solo i piccoli risparmiatori privati ad avere accesso all’arbitrato, abbiamo deciso di suddividere le istanze in tre fasce sulla base del loro importo: inferiore a 100mila euro, compreso tra 100 e 500mila e superiore a 500mila euro”, ha spiegato Cantone, specificando che “alle istanze accolte è stata assegnata una percentuale differente” sulla base della quantità di informazioni in possesso del consumatore al momento dell’acquisto di obbligazioni subordinate. Quest’ultima affermazione trova conferma nel dato relativo alle 12 istanze superiori a mezzo milione di euro, tutte accolte: in questi casi, stando a Cantone, l’importo effettivamente liquidato è stato ovviamente inferiore a fronte del possesso di una quantità di informazioni sicuramente maggiore. (segue) (Ems)