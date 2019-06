Credito: Cantone (Anac), esame arbitrati bancari concluso con ottimi risultati, accolte 1.357 richieste su 1.770 (3)

- Il presidente ha poi sottolineato la giustizia che ha contraddistinto i criteri su cui si sono basate le valutazioni dei collegi arbitrali, aggiungendo che “abbiamo accordato il risarcimento a chi davvero ne aveva diritto a causa del mancato possesso delle informazioni necessarie”. In aggiunta, è stata sottolineata l’efficacia della cooperazione e della sinergia che si è creata tra l’Anac e il Fondo interbancario, “soprattutto in termini di collaborazione istituzionale”. La conferenza stampa odierna è stata organizzata una volta completato l’esame delle istanze di arbitrato giunte dai titolari di bond subordinati emessi dalle banche poste in liquidazione: Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti. L’Autorità, prestando particolare attenzione ai criteri di uniformità del giudizio e omogeneità nella valutazione delle richieste pervenute, è riuscita, a dispetto di una serie di ritardi nell’emanazione dei decreti attuativi, ad indennizzare coloro che hanno effettivamente acquistato le obbligazioni subordinate in carenza di informazioni e senza una reale consapevolezza dei rischi connessi. (segue) (Ems)