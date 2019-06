Credito: Cantone (Anac), esame arbitrati bancari concluso con ottimi risultati, accolte 1.357 richieste su 1.770 (4)

- Percentuali di importo liquidato differenti tra le banche esaminate sono state assegnate in base alle informazioni in possesso dei consumatori, che hanno determinato una certa quantità di riconoscimento e risarcimento riconosciuta. Siamo riusciti in poco più di un anno a chiudere una partita complicatissima. Le spese che sono gravate per la gestione dell’intero settore degli arbitrati: in questo anno e mezzo di attività abbiamo avuto una spesa totale di 400mila euro che sono gravate sul Fondo interbancario e non sulle finanze pubbliche. Con il Fondo si è creata una sinergia particolarmente interessante in termini di collaborazione istituzionale. (Ems)