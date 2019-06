Salario minimo: Giacomoni (FI), è nuova tassa su famiglie e imprese

- Sestino Giacomoni, vicepresidente della commissione Finanze alla Camera. in una nota, osserva: "L'Istat ce lo ha detto a chiare lettere: l'introduzione del salario minimo, così come concepito dal ministro del Lavoro Di Maio, comporterà un aggravio per le imprese di 4,3 miliardi di euro. Forza Italia si opporrà in ogni modo a eventuali aggravi di costi per le imprese. Aumentare ulteriormente questi costi sarebbe un suicidio economico che l'Italia non può assolutamente permettersi e che finirebbe per creare nuova disoccupazione". Giacomoni, quindi, sottolinea: "Per aumentare il reddito degli italiani e dunque la capacità di spesa delle famiglie bisogna realizzare la vera flat tax, un'aliquota unica, la più bassa possibile, uguale per tutti, famiglie ed imprese. Dopo un anno di inutile attesa, se, come dice Salvini, la priorità è la flat tax, allora non resta che andare a votare subito, per realizzare il programma del centrodestra, che, unito, rappresenta la maggioranza naturale nel paese".(Com)