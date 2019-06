Ambiente: Pernarella (M5s), Regione Lazio in ritardo su piano anti incendio boschivo

- "Anche quest'anno la Regione Lazio presenterà al fotofinish il piano Anti incendio boschivo (Aib). E dire che proprio il nostro territorio negli ultimi dieci anni è stato uno tra quelli drammaticamente più colpiti dagli incendi estivi". Lo ha affermato in una nota Gaia Pernarella, consigliere regionale del Movimento 5 stelle, commenta il recente incontro chiesto alla commissione XII - Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione – del Consiglio regionale del Lazio, incentrato sull'audizione del direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile Carmelo Tulumello. "Esauriente l'intervento del Direttore che ci ha rassicurato sulla dislocazione delle squadre Aib a Frosinone, Cassino, Borgo San Pietro nel reatino, Cerveteri, Fiumicino, Sabaudia, Sezze, Tarquinia, Tivoli, Castel Fusano. Restiamo invece perplessi per quanto riguarda i presidi Aib sulle isole di Ponza e Ventotene, quest'anno previsti soltanto dal 15 luglio al 20 agosto, a nostro modo di vedere un passo indietro rispetto a un anno fa quando grazie a un emendamento al Collegato del M5s il periodo di permanenza delle squadre fu di due mesi e riuscì a garantire la pressoché totale scomparsa dei fenomeni dolosi, che si concentrarono guarda caso proprio poco prima e poco dopo il loro arrivo. Quello che poi non riusciamo a comprendere, al di là dei nuovi percorsi formativi per nuovi Direttori operazioni spegnimento che dovrebbero rendere più celeri gli interventi di contrasto al fuoco, è il perché la Regione ancora una volta si riduca all'ultimo minuto". (segue) (Com)