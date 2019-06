Ambiente: Pernarella (M5s), Regione Lazio in ritardo su piano anti incendio boschivo (2)

- "Quasi tremila volontari sono un numero ragguardevole per fare fronte al periodo di massimo rischio per il territorio, come d'altronde ci insegnano le tragiche situazioni dell'estate 2017, ma quello su cui riflettiamo, al di là delle positive novità annunciate, è se il modello Lazio sia adeguato ai tempi moderni", ha continuato nella nota Gaia Pernarella. "Da altre Regioni ci arrivano notizie di nuove forme di intervento basate sulla prevenzione come i 'contratti di responsabilità territoriale' che la Regione Lazio fino a oggi ha snobbato ritenendoli inattuabili ma che altrove – sottolinea la Pernarella -, hanno ridotto i fenomeni incendiari in modo imponente, fino al 90%, oltre che abbattuto i danni e le spese. E questo grazie alla sorveglianza dei boschi affidata ad associazioni ambientaliste, agricole e di protezione civile, a cooperative sociali, ma pure a singoli contadini e pastori. Una scelta politica, che altrove si è avuto il coraggio di prendere ma che nel Lazio si evita. E di cui ci chiediamo, e lo faremo anche tramite adeguati atti, il perché", ha concluso la pentastellata. (Com)