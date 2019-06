Pd: Zingaretti, deve parlare a tutti e tenersi pronto per elezioni

- Il Pd deve parlare a tutti: ai delusi del M5s, alla sinistra e ai moderati. E’ questo uno dei punti fissi che mette alla direzione del Pd il segretario Nicola Zingaretti. "Non dobbiamo porci il problema su a chi dobbiamo parlare. Ai moderati? A chi non vota? Ai delusi del M5s? Alla sinistra dispersa? Noi dobbiamo parlare a tutti", ha detto il leader del Pd. “Se le forze liberali trovano insopportabile stare nello spazio di Salvini è il momento di battere un colpo – ha sottolineato -. A noi spetta il compito di essere calamita di un processo di costruzione di un campo largo, ma non spetta a noi dare patenti. Se tanti elettori del M5s che hanno sostenuto liste civiche decidono di proporsi, anche a loro dico 'noi siamo qui', disponibili ad aprire un nuovo cantiere". Secondo Zingaretti, la data delle elezioni è difficile da prevedere ma il Pd deve comunque "farsi trovare pronto". Infine, è tornato sulle polemiche nate dalla composizione della segreteria politica. "Non c’è stata alcuna volontà di esclusione nel fare la segreteria – ha precisato -. Non ci sono state le condizioni politiche per coinvolgere pienamente le minoranze congressuali. Bisognava scegliere e io ho scelto. Io ho indicato una strada, una linea politica. Nessun accordo sottobanco ma un appello per rimetterci in cammino e combattere".(Rer)