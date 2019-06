Flat tax: Mulè (FI), Salvini non la realizzerà al governo con M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giogio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, in una dichiarazione ai Tg, ha affermato: "E' da anni che Silvio Berlusconi ripete che l'unica ricetta per risollevare l'economia è quella di una vera flat tax che abbatta le tasse, crei nuovi posti di lavoro e rilanci i consumi. La stessa ricetta è stata ribadita in America a un Matteo Salvini che ne è rimasto particolarmente colpito, ma lui per primo sa che non potrà mai realizzarla fin quando rimarrà al governo con i Cinque stelle attuatori della decrescita infelice del paese". (Rin)