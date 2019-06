Difesa: Russia-Usa, Duma adotta legge su sospensione del Trattato Inf

- La Duma di Stato (camera bassa del parlamento russo), riunitasi oggi in seduta plenaria, ha adottato la legge sulla sospensione del Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf) siglato nel 1987 da l'Unione Sovietica e Stati Uniti. In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin ha presentato alla Duma di Stato il relativo progetto di legge. Conformemente al testo, al capo dlelo Stato è concesso il diritto di decidere sul rinnovo dell’Inf. Washington ha avviato la procedura per il ritiro dal trattato il 2 febbraio.(Rum)