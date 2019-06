Diritti: Sala su gay pride, Milano deve fare battaglia più che simbolica

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non sarà presente quest'anno al parata del 29 giugno, ma nel giorno della presentazione della "Milano Pride 2019" ha voluto sottolineare la sua "totale" sensibilità al tema dei diritti Lgbt. "Quest'anno non ci sarò per un impegno personale, ma troverò qualunque forma per far sentire la mia vicinanza in maniera operativa, per promuovere la cosa, per ricordare che l'anno prossimo abbiamo un grandissimo evento che porterà a Milano gli operatori turistici nel mondo Lgbt", ha detto Sala a margine della riunione del Cda della Scala. "Uno degli elementi fondamentali e la caratteristica di Milano - ha spiegato il sindaco - è quella di affiancare diritti e doveri, ma i diritti ci sono sempre e comunque, per cui Milano deve più che simbolicamente fare la sua battaglia, perché tutti abbiano il diritto di esprimere la propria sessualità. "Io l'ho detto più volte, sono sempre stato protagonista del gay pride, con grande gioia, anzi per me sono stati momenti anche di grande orgoglio. A qualcuno non può piacere, ma è il nostro modo di vedere la cosa, perché la contemporaneità è una mia bussola", ha concluso il sindaco, che non ha escluso che in futuro Palazzo Marino per l'occasione possa venire illuminato con i colori della bandiera arcobaleno.(Rem)