Pd: Boldrini (Leu), bene Zingaretti, costruiamo insieme alternativa

- L'ex presidente della Camera e deputata di Liberi e uguali Laura Boldrini, in una nota, plaude alle parole del segretario dem e afferma: "Bene Zingaretti che chiede unità e apertura. Al paese non interessano le liti interne ma il lavoro, la sanità, la scuola. Costruiamo insieme un'alternativa credibile alla destra peggiore di sempre". (Com)