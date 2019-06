Governo: Centinaio, manovra “alla Trump” sfida all’Ue? Siamo qui per questo

- A chi gli chiede se le dichiarazioni dalla sua visita negli Stati Uniti del vicepremier Matteo Salvini sulla flat tax e la “manovra alla Trump” non siano una sfida all’Unione Europea, il ministro alle Politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, ha risposto: “Noi siamo qui per questo, l’idea che avevamo era quella che se siamo il governo del cambiamento dobbiamo cambiare qualche cosa”. Lo ha dichiarato a margine della presentazione dell’iniziativa “Fai Brumotti per l’Italia 2019” a Milano: “Se siamo qui a vivacchiare e aspettare che qualcuno ci dica quello che dobbiamo fare - ha concluso Centinaio - siamo peggio degli altri perché abbiamo creato delle aspettative negli italiani”. (Rem)