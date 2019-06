Cremona: si cosparge di gasolio e minaccia di darsi fuoco, salvato da cc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è cosparso il corpo con del gasolio e ha minacciato di suicidarsi dandosi fuoco. Solo l’intervento dei carabinieri della compagnia di Cremona ha impedito a un ragazzo di 23 anni di compiere il folle gesto. È successo lunedì notte a Soresina. I militari sono intervenuti per le chiamate al 112 di alcuni passanti che segnalavano via Montenero di un soggetto in stato di agitazione che si stava cospargendo di un liquido infiammabile. Alla loro vista, il ragazzo tenendo in mano un accendino gli ha intimato di non avvicinarsi altrimenti si sarebbe dato fuoco. Mentre un militare gli parla al fine di farlo desistere e di distrarlo, l’altro gli si è avvicinato da dietro. Con un intervento deciso e fulmineo uno lo ha afferrato da dietro, immobilizzandolo, l’altro gli ha strappato di mano l’accendino, ponendolo in sicurezza. Il giovane, che soffre di patologie psichiatriche, è stato accompagnato al pronto soccorso di Cremona e successivamente ricoverarlo nel reparto di psichiatria. (Com)