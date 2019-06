Libia: Turchia appoggia iniziativa politica del premier Sarraj

- La Turchia sostiene l’iniziativa politica promossa in Libia dal capo del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, per risolvere la crisi attraverso un dialogo coordinato con le Nazioni Unite. Lo si apprende da un comunicato del ministero degli Esteri di Ankara, che accoglie favorevolmente la proposta di “sforzi costruttivi basati su dialogo comprensivo e riconciliazione”. L’obiettivo è di registrare progressi sul fronte del “processo politico” e di “assicurare infine la stabilità al paese”. L'iniziativa lanciata da Sarraj prevede di organizzare un forum libico in coordinamento con la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), riunendo le varie componenti che rappresentano il popolo libico e chiedendo una soluzione pacifica e democratica della crisi. (segue) (Tua)